Десятки южноуральских молочников нарушают санитарные нормы

Десятки молочных предприятий Челябинской области поймали на нарушения санитарных норм и прав потребителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, во втором квартале 2018 года контрольно-надзорные мероприятия проведены в отношении 66 хозяйствующих субъектов, занятых в сфере производства и оборота молочных продуктов.

В 42 проверенных объектах (64%) были установлены факты нарушений требований санитарного законодательства, законодательства в сфере технического регулирования, а также законодательства в сфере защиты прав потребителей. Так, при проверках выявлены нарушения требований к качеству реализуемой молочной продукции, условиям хранения и срокам ее годности, маркировке потребительской тары, санитарно-техническому состоянию помещений и холодильного оборудования; также в ходе ряда проверок устанавливались факты отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность молочной продукции.

В рамках контрольно-надзорных мероприятий, мониторинга и производственного контроля исследовано 93 пробы молока и молочных продуктов по санитарно-химическим показателям, все пробы соответствовали требованиям нормативной документации. Кроме того, в исследованных образцах не были обнаружены токсичные элементы, пестициды, микотоксины, радионуклиды.

По микробиологическим показателям исследовано 578 проб молочных продуктов, из них не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям 22 (3,8%); патогенной микрофлоры в исследованных образцах не обнаружено. По показателям качества (физико-химическим показателям) исследовано 260 проб, из них 18 (6,9%) не соответствовали установленным требованиям, в том числе по показателям фальсификации не отвечали нормативным значениям 12 проб (4,6%): 7 проб масла сливочного, 2 пробы молока сухого, 2 пробы молока питьевого, 1 проба кефира.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 20 партий молока и молочных продуктов объемом 3,9 тонны. По фактам выявленных нарушений к административной ответственности привлечено 67 юридических и должностных лиц. Сумма штрафных санкций составила 493 тысячи рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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