В Челябинске – массовое отключение водоснабжения

В двух районах Челябинска массово отключили водоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, для проведения аварийных работ и замены оборудования будет отключено холодное водоснабжение в Калининском и Тракторозаводском районах.

В Калининском районе на улице Братьев Кашириных, 103 будут устранять повреждения на водоводе большого диаметра. Отключения коснутся домов по адресам: Молодогвардейцев, 51/1, 57/2, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 64А, 64Б, 65, 66, 66А, 66Б, 68, 68А, 68Б, 68В, 68Г, 68Д, 70, 70А, 70Б, 70В, 70Г; Ворошилова ул 51, 53, 53А, 53Б, 55, 55А, 55Б, 57, 57А, 57Б, 57В; 250-летия Челябинска, 1, 1А, 1Б, 5, 5А, 5Б, 7, 9; Братьев Кашириных, 88, 90, 92, 100, 100А, 102, 102А, 102Б, 102В, 104Б, 105, 105Б, 106, 106А, 107, 107А, 107Б, 107БК1, 107В, 108, 108А, 108Б, 110, 110Д, 129, 129Б, 129В; Университетская Набережная, 38, 40; Солнечная, 70, 72, 74; 40-летия Победы, 41А, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49; Ворошилова, 53В.

Время отключения с 9:00 до 23:59.

В Тракторозаводском районе на Салютной, 42 будет проводиться замена двух задвижек. Без водоснабжения останутся дома по адресам: Грибоедова, 30А, 37, 38, 39, 39А, 40, 40А, 40Б, 41, 41А, 42, 44, 35, 36; Крылова, 3, 5, 5А, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 20; Артиллерийская, 80, 101; Салютная, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Горького, 19, 21, 21А, 23, 23А, 25.

Время отключения с 9:00 до 20:00.

Информацию по всем плановым и аварийным работам, отключениям воды уточняйте на сайте http://voda.uu.ru/ в разделе «Отключения».

Челябинск, Виктор Елисеев

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