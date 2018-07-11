Гибель девушки, выпавшей из кузова пикапа, вылилась в уголовное дело

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело по факту гибели в Кыштыме девушки, выпавшей на полном ходу из кузова пикапа.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», трагедия произошла ночью 30 июня в Кыштыме.

После нетрезвой вечеринки хозяин пикапа марки «Фольксваген» предложил своей 22-летней знакомой прокатиться с ветерком. Она решила забраться в кузов автомобиля. На одной из улиц города, после совершения маневра, девушка не удержалась и выпал на проезжую часть, получив смертельные травмы.

«При оформлении дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проведено освидетельствование водителя, установлен факт нахождения в состоянии алкогольного опьянения в момент совершения дорожно-транспортного происшествия», – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.

По результатам изучения в прокуратуре города материала процессуальной проверки прокурором города начальнику СО МО МВД России «Кыштымский» внесено требование о возбуждении уголовного дела. В связи с общественным резонансом, решением руководителя следственного органа материал проверки для принятия процессуального решения передан в отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области, где по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело.

В настоящее время по делу проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия, решается вопрос об избрании в отношении виновного лица меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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