Директора озерской школы оштрафовали за «не ту» покупку

В Челябинской области школа заказала одно, а купила другое.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Озерска в ходе надзора за соблюдением федерального законодательства о контрактной системе установил, что директором специальной коррекционной школы в декабре 2017 года заключен договор поставки калориферов, комплектность и количество которых определялось спецификацией, являющейся приложением к договору. На основании счета на оплату калориферы оплачены и приняты на бухгалтерский учет в качестве основных средств.

Однако при совместной проверке с контрольно-ревизионным отделом администрации Озерского городского округа никаких калориферов в школе не нашли. Зато выяснили, что 23 марта 2018 года образовательное учреждение заключило с поставщиком дополнительное соглашение, согласно которому предмет договора поставки был изменен, и на основании товарной накладной поставлен товар, не предусмотренный условиями ранее заключенного договора поставки.

«В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, – напомнили в прокуратуре.

По результатам проверки в отношении директора образовательного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении. УФАС по Челябинской области оштрафовало его на 20 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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