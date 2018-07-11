В Челябинской области коммунальщики брали с жителей плату ни за что

Жителей нескольких сотен домов Верхнеуральского района несколько месяцев заставляли платить водоканалу просто так.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Верхнеуральского района после многочисленных обращений жителей поселка Межозерный проверило исполнение законодательства о водоснабжении и водоотведении в деятельности ООО «Родник».

В соответствии действующим законодательством организация, осуществляющая водоотведение, обязуется осуществлять прием сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку и сброс в водный объект, а абонент обязуется производить оплату по договору в соответствии с тарифами на водоотведение, напомнили в прокуратуре. Однако, оказание услуг водоотведения возможно только в случае подключения жилого помещения к централизованной системе канализации. Наличие у потребителя внутридомовой системы канализации (септика) исключает существование централизованной системы. И в отношении жилых домов, не подключенных к централизованной системе канализации и оснащенных внутридомовой системой канализации, услуга водоотведения оказываться не может.

Но верхнеуральские коммунальщики решили иначе. И с марта нынешнего года ООО «Родник» начал выставлять счета за водоотведение жителям домов, не присоединенных к централизованной системе водоотведения, которые производят отвод жидких бытовых отходов, поступающих из системы холодного водоснабжения, в выгребные ямы. При этом начисление платы производилось с использованием определенного постановлением министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области тарифа на водоотведение, применимого только в отношении объектов, подключенных к централизованной системе водоотведения Межозерного городского поселения.

В связи с выявленными нарушениями законодательства о водоотведении генеральному директору ООО «Родник» внесено представление об устранении нарушений, в котором потребовано вернуть гражданам незаконно полученную плату за водоснабжение.

Требования прокурора удовлетворены, взимание платы за водоотведение с 580 собственников неканализованных домов прекращено, произведен перерасчет на общую сумму свыше 216 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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