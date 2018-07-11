Синоптики: на Южном Урале по-прежнему неспокойно

В Челябинской области вновь продлили действие штормового предупреждения.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, днем 11 июля, ночью и днем 12 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, град, местами крупный, очень сильные дожди, при грозах шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.

Экстренные службы предупреждают, что в условиях высокой скорости ветра повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям (в пределах своих компетенций и полномочий) рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим функционирования «Повышенная готовность» и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Челябинск, Виктор Елисеев

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