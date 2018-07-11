Из «культурной столицы» – матом: стажер конторы микрозаймов из Петербурга атаковал челябинку в соцсетях

Челябинский суд оштрафовал микрофинансовую организацию из «северной столицы» за грубость сотрудника.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, административный штраф в 20 тысяч рублей назначил Курчатовский районный суд Челябинска ООО «МКК «Манисто» (Санкт-Петербург) за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Нарушение закона выявили судебные приставы в ходе проверки заявления челябинки, которой из-за просроченного займа стали поступать нецензурные и угрожающие сообщения в соцсети с аккаунта «Александр Рязанов». В качестве доказательства девушка предъявила скрин переписки.

На запрос судебных приставов, каким образом ООО «МКК «Манисто» осуществляет взаимодействие с должником для возврата просроченной задолженности, организация ответила, что с ее стороны были попытки общения с должницей посредством телефонных звонков, взаимодействия через социальные сети никогда не осуществлялось.

Однако, когда удалось установить ip-адрес, с которого «Александр Рязанов» выходил в сеть в день переписки, провайдер подтвердил, что этот адрес зарегистрирован за ООО «МКК «Манисто» – договор об оказании услуг связи был заключен еще в декабре 2015 года. Администратору социальной сети был направлен запрос о датах активности аккаунта «Александр Рязанов», ответ подтвердил правоту заявителя: именно в указанный ей день с ip- адреса ООО «МКК «Манисто» в адрес Екатерины сыпались нецензурные и оскорбительные сообщения, после чего она заблокировала свою страничку.

Только после предъявления доказательств в микрофинансовой организации признали: оскорблениями в сети «сыпал» стажер. Он не прошел испытательный срок и был уволен в связи с грубыми нарушениями внутренних правил «Манисто».

А микрокредитной организации придется теперь заплатить 20 тысяч рублей за весьма некультурную манеру общения жителя «культурной столицы» России.

Челябинск, Виктор Елисеев

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