В одном из районов Челябинска на два дня закроют движение трамваев

В Металлургическом районе Челябинска на два дня приостановят движение трамваев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с плановыми работами по ремонту контактной сети 12 и 13 июля в Металлургическом районе будет временно отменено движение трамваев.

На линии «Коксохим» 12 июля с 10 до 14 часов приостанавливается движение трамваев №19.

На линии «ЦХП» 13 июля работы будут производиться с 10 до 14 часов, движение трамваев №14 будет организовано по маршруту «Чичерина – ЧМК».

Пассажиров просят внимательно планировать поездки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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