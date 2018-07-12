В Челябинском аэропорту нашли грубые нарушения требований пожарной безопасности

Челябинский оштрафовали за грубые нарушения требований пожарной безопасности.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, сотрудники надзорного ведомства провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности в международном аэропорту «Челябинск».

В ходе проверки выявлены грубые нарушения Федерального закона «О пожарной безопасности», связанные с ненадлежащим функционированием систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

В связи с этим Челябинским транспортным прокурором в отношении АО «Челябинское авиапредприятие» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 75 тысяч рублей.

Кроме того, прокурором руководителю указанной организации внесено представление, по результатам его рассмотрения должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле в транспортной прокуратуре.

Челябинск, Виктор Елисеев

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