Буйную челябинку, побившую сотрудника вневедомственной охраны, требуют отправить в психушку

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении челябинки, набросившейся в магазине на сотрудника вневедомственной охраны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило постановление следователя о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера в отношении 37-летней местной жительницы.

Установлено, что женщина, страдающая психическим расстройством, в июне 2016 года в помещении магазина по Комсомольскому проспекту в Челябинске умышленно нанесла удары по ноге сотруднику вневедомственной охраны, прибывшему по заявке о конфликте между покупателями. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Челябинской области было возбуждено уголовное дело.

В марте 2018 года, в помещении областной психоневрологической больницы в ходе ознакомления с постановлением о назначении судебной экспертизы, назначенной в рамках возбужденного уголовного дела, женщина высказала в адрес следователя угрозы убийством и нанесла удары руками по лицу и руке потерпевшего.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

Челябинск, Виктор Елисеев

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