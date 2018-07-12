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Четверг, 12 июля 2018, 18:02 мск

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Южноуральская школа заплатит 45 тысяч рублей за сломанную руку ученицы

Школа из Челябинской области выплатит компенсацию за травму, полученную семиклассницей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурором Кунашакского района в ходе проверки установлен факт нарушения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Установлено, что во время учебного процесса в школе поселка Муслюмово ученица 7 класса упала на кафельный пол, в результате чего получила травму в виде закрытого перелома левой лучевой кости со смещением костных отломков.

В связи с получением травмы девочка была экстренно госпитализирована в Челябинскую областную детскую клиническую больницу, где ей была проведена операция.

Причиной несчастного случая явился недостаточный контроль за поведением учащихся во время учебных занятий со стороны педагогов образовательной организации, отметили в надзорном ведомстве.

Прокурором района в интересах несовершеннолетней в суд направлено исковое заявление о компенсации морального вреда, причиненного в результате ненадлежащего исполнения обязанностей педагогами школы.

Кунашакским районным судом исковое заявление прокурора района удовлетворено, в счет компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетнему, с образовательной организации взыскано 45 тысяч рублей.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Челябинск, Виктор Елисеев

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