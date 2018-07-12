На Урале из санатория эвакуировали всех детей

Из детского санатория в Челябинской области эвакуировали всех детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло накануне в санатории «Солнышко» в Аргаяшском районе (поселок Кузнецкое), где восстановительную терапию проходят 52 ребенка.

Вчера в 21:00 службам спасения поступило сообщение о возгорании в учреждении. Пожар начался в камере хранения, возникла угроза распространения огня на жилые помещения. Поэтому из санатория срочно эвакуировали всех детей и персонал.

С огнем справились довольно быстро, и всех отдыхающих вместе с сотрудниками вернули обратно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 12.07.18

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