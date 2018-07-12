Идет большая вода: в ряде регионов Урала возникла угроза подтопления

В Челябинской области продлено штормовое предупреждение: сильные ливни несут с собой угрозу подтопления ряда территорий.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометоецентре, сегодня во второй поливне дня, грядущей ночью и днем 13 июля в отдельных районах региона ожидаются грозы, град, местами крупный, очень сильные дожди, при грозах скорость будет усиливаться до 25 м/с.

Синоптики предупреждают: в ближайшие четверо суток (13-16 июля) возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах горных районов склоновым стоком. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться на реках бассейна Камы, на участках рек, расположенных ниже прудов и водохранилищ.

Речь идет о территориях в верхнем течении рек Уфы, Чусовой, Ая, Сима, Юрюзани и их притоков. Иными словами, в зоне риска находятся западные и северо-западные регионы Челябинской области.

При этом в юго-восточных районах сохраняется высокая пожарная опасность.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 12.07.18

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