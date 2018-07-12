Дождь, ветер, а дышать все равно нечем: в Челябинске снова продлили НМУ

В Челябинске сохраняются метеоусловия, неблагоприятные способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», режим «черного неба» продлили еще на сутки – до 14:00 13 июля.

Напомним, неблагоприятные для рассеивания примесей метеоусловия объявляются в Челябинске с 25 июня, несмотря на неслабый ветер, постоянно меняющий направление, и ливни.

Так, завтра в городе будет дуть северо-восточный ветер со средней скоростью 9 метров в секунду, а при порывах усиливаться до 15 мс.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 12.07.18

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