В Челябинской области насчитали 160 стобалльных результатов по итогам ЕГЭ

Государственная экзаменационная комиссия утвердила результаты единых государственных экзаменов, прошедших в резервный день 2 июля.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве образования и науки Челябинской области, по результатам всех прошедших экзаменов в Челябинской области насчитывается 160 стобалльных результатов. 9 выпускников набрали 100 баллов сразу по двум экзаменам.

16 июля буду опубликованы официальные результаты экзаменов по английскому, французскому и немецкому языкам.

Дни приема апелляций о несогласии с выставленными баллами назначены на 17 и 18 июля. Апелляция подается в образовательной организации, в которой участник был допущен к государственной итоговой аттестации или был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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