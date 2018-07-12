Доказать не смогли: РМК передумала требовать возмещение судебных издержек от активисток «Стоп-ГОКа»

Русская медная компания передумала требовать возмещения судебных издержек в размере 150 тысяч рублей с двух челябинских пенсионерок. подобное сообщение Русская медная компания разместила на своем официальном сайте в разделе «Новости социальной ответственности».

Как уже сообщал «Новый День», речь идет о возмещении издержек на юридическое сопровождение процесса по иску об отмене постановления администрации Сосновского района «Об утверждении документации по планировке и межеванию территории для размещения объекта – железнодорожные пути не общего пользования на территории Сосновского муниципального района Челябинской области». Заинтересованным лицом по делу числилось АО «РМК».

12 сентября 2017 года истцам было отказано в удовлетворении административного иска в полном объеме. А 9 января 2018 года решение суда вступило в силу. После этого представители медного холдинга потребовали от Ирины Соловьевой и Натальи Мезенцевой возместить понесенные РМК расходы – 150 тысяч рублей (согласно копии договора с представителем на юридическое обслуживание).

«РМК начинает очередную акцию, запугивая возможностью взыскания такой огромной суммы с двух пенсионерок, – заявили активисты «Стоп-ГОКа», когда об иске медного холдинга стало известно. – При том что процессов с участием РМК и их структур было с десяток, в том числе многотысячных (в коллективном иске по защитному лесу участвовало более 4 тысяч истцов), сознательно были выбраны в качестве жертв показательной поркидве пенсионерки. Это обычная практика олигархических группировок, ничего здесь нет удивительного. Только гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. В любом случае, всем, к кому РМК предъявит подобные претензии, поможем всемерно и всем миром».

Однако самое интересное началось с момента рассмотрения иска в суде. Первое заседание должно было состояться 27 июня. Однако суд перенес его на сегодня, 9 июля, затребовав у истца, Русской медной компании, дополнительные доказательства. На минувшей неделе в ситуацию неожиданно вмешалась уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова. Региональный омбудсмен, до сего времени старавшаяся воздерживаться от темы Томинского ГОКа, вдруг встала на стороны челябинских пенсионерок. Аппарат г-жи Павловой распространил 3 июля ее заявление в связи с процессом «о 150 тысячах рублей».

«По мнению Уполномоченного по правам человека в Челябинской области, в описанной ситуации усматриваются признаки репрессивных мер к гражданам, которые предусмотренными законом методами отстаивают свое право на благоприятную окружающую среду, – говорится в документе. – Заявленная сумма судебных расходов не является разумной и справедливой и, в случае удовлетворения требований в указанном размере, будет способствовать необоснованному обогащению заявителя. АО «РМК» является крупнейшей организацией, имеющей штат юристов, работа которых, в том числе участие в судебных заседаниях, не требует дополнительного финансирования со стороны общества».

9 июля заседание суда также было перенесено, теперь уже по ходатайству самой РМК, запросившей больше времени на подготовку дополнительных доказательств, хотя, по словам члена координационного совета движения «Стоп-ГОК» Василия Московца, суд затребовал лишь копии штатного расписания компании.

И лишь после этой череды событий РМК вдруг вспомнила о том, что « является социально-ориентированной компанией, и одним из приоритетных направлений программ корпоративной социальной ответственности Группы является поддержка незащищенных категорий населения». После вмешательства уполномоченного по правам человека в Челябинской области, обращения региональной общественной палаты и требования судьи продемонстрировать штатное расписание в доказательство того, что штатные юристы РМК, ну, никак не могли представлять свою компанию на процессе по иску об отзыве постановления администрации Сосновского района.

Кстати, ни 27 июня, ни 9 июля представителей РМК на судебных заседаниях по «делу о 150 тысячах рублей» в Советском районном суде Челябинска, где оно слушалось, не было.

Челябинск, Виктор Елисеев

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