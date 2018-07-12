Экс-мэра Миасса оставили в СИЗО

Бывший глава Миасса Геннадий Васьков останется в СИЗО еще на три месяца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Тракторозаводский районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия, продлив пребывание бывшего мэра Миасса Геннадия Васькова в следственном изоляторе до 11 октября.

Напомним, 11 мая губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал заявление Геннадия Васькова о добровольном сложении обязанностей главы Миасса. 15 мая должно было состояться внеочередное заседание городского собрания депутатов, на котором парламентарии приняли бы отставку мэра. Однако 14 мая чиновник назначил исполняющим обязанности градоначальника своего первого зама Александра Качева, а сам уехал в Челябинск. В этот же день утром в кабинет мэра нагрянули силовики, проведя там обыск, а самого Геннадия Васькова задержали в тот же день по приезду из областного центра.

В следственном управлении СКР по Челябинской области заявили, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.

«По данным следствия, в 2017 году в городе Миасс подозреваемый, превышая должностные полномочия, дал указание о приобретении за средства бюджета по завышенной стоимости торгового помещения для размещения детского сада», – рассказали в региональном управлении СКР.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Речь идет о многострадальном помещении для детского сада «Умка». Еще ранее были арестованы начальник отдела дошкольного образования муниципального казенного учреждения Миасского городского округа «Образование» Татьяна Баева, депутат Совета депутатов Миасса Николай Рындин и эксперт-оценщик Сергей Богатырев. Им предъявлено обвинение в получении взятки. По версии следователей, они получили взятку в более чем 8 миллионов рублей за покупку за счет бюджета по завышенной стоимости помещения для детского сада.

Челябинск, Виктор Елисеев

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