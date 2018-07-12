«Неправильно живете»: в Челябинске резко «помолодели» неврологические и сердечно-сосудистые заболевания

Южноуральцы стали жаловаться на самочувствие на 20 лет раньше.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», стресс мегаполиса существенно «омолодил» заболевания, свойственные людям старшего возраста. Об этом сообщила главный врач-невролог, директор одной из частных клиник Челябинска Оксана Кузина.

«Если раньше неврологические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы были свойственны для людей в возрасте «50 плюс», «55 плюс», то сегодня к нам приходят с ними горожане в возрасте «35 плюс», – рассказала медик. – Часто у них развиваются гиподинамия, ожирение. А постоянный стресс приводит к тому, что многие из этих заболеваний становятся хроническими. Первое же, с чем к нам обращаются – болезни опорно-двигательного аппарата. Причина та же – стресс».

Впрочем, это далеко не все последствия жизни в большом городе. По словам главного специалиста по профилактической медицине министерства здравоохранения Челябинской области Ольги Агеевой, у жителей городов из-за постоянной нехватки времени формируется синдром хронической усталости, активно развиваются склонности к неправильному питанию и вредным привычкам, а также снижается уровень физической активности.

«Для того чтобы сохранять здоровье и вести активный образ жизни, необходимо выполнять несколько условий, – рассказала Ольга Агеева. – В первую очередь – проходить регулярные медицинские осмотры, посещать врачей раз в год, особенно таких «обязательных» как маммолог и гинеколог – для женщин, а для мужчин – проводить анализ на специфический антиген, который позволяет на ранней стадии выявить рак предстательной железы. Для всех важно раз в год делать флюорографию и посещать стоматолога».

Также специалисты рекомендуют южноуральцам повышать личную стрессоустойчивость: посещать психологов и психиатров, применять техники эмоциональной разгрузки. Важным условием ЗОЖ является соблюдение правильного режима питания, подразумевающего разнообразие продуктов а также баланс белков, жиров и углеводов. Необходима регулярная физическая активность и воздержание от вредных привычек, таких как курение, злоупотребление алкоголем и применение наркотических веществ.

Хотя далеко не все советы специалистов могут оказаться «по зубам» обычным горожанам. Например, г-жа Агеева признает, что возможность рационального питания напрямую зависит от уровня финансового благополучия человека. Пожелание же регулярно проходить осмотры у врачей больше похоже на часть рекламной кампании по диспансеризации, которую именно горожане работоспособного возраста проходят крайне неохотно. И в первую очередь, потому что лишь изредка мероприятия по диспансеризации организуют в выходные дни. В основном же южноуральцам предлагают пожертвовать для посещения врачей собственной зарплатой, что редко находит понимание. Правда, периодически чиновники грозятся заставить-таки работодателя «заплатить» за диспансеризацию своих сотрудников, выделив какое-то количество дней дополнительно к оплачиваемому отпуску. Но дальше угроз дело не идет.

Еще один совет: больше двигаться на свежем воздухе. Только вот где в Челябинске взять свежий воздух – условия для накапливания в призменном слое атмосферы загрязняющих веществ сохраняются третью неделю.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.07.18

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