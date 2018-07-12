Челябинский застройщик, подозреваемый в выводе десятков миллионов рублей дольщиков, арестован

Экс-руководителю группы компаний «Серебряный ключ» Александру Сребрянскому ужесточили меру пресечения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее суд первой инстанции счел достаточным обязать бизнесмена явиться в судебное заседание. Однако прокуратура сочла такую меру пресечения чрезмерно мягкой и оспорила решение суда в апелляционной инстанции.

По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, аргументы представителей надзорного ведомства убедили судей, и в качестве новой меры пресечения для Александра Сребрянского избран домашний арест.

Напомним, бизнесмен является фигурантом трех уголовных дел. В общей сложности, его обвиняют в присвоении 86 миллионов рублей дольщиков Челябинска и Копейска, поверивших обещаниям строительных компаний «Уралстрой», «Проект «Парковый-1» и «РегионПроект». Генеральным директором в них был Александр Сребрянский. Все три фирмы входили в его группу компаний «Серебряный ключ».

Челябинск, Виктор Елисеев

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