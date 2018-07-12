В Челябинской области змея укусила школьника

На восьмилетнего южноуральца набросилась гадюка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», змея впилась восьмилетнему жителю Кыштыма в голень, когда он был в саду на улице Леонида Каскова.

Мальчика госпитализировали и Медики ему противозмеиную сыворотку. Как пишет «Кыштым24», врачи оценивают состояние ребенка как удовлетворительное.

По данным местных СМИ, с начала летнего сезона это четвертый случай нападения гадюк на людей в Кыштымском городском округе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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