Им это не интересно: южноуральские депутаты не захотели обсуждать пенсионную реформу

Законодательное собрание Челябинской области отказалось обсуждать повышение пенсионного возраста. Об этом сообщили депутаты регионального парламента от «Справедливой России».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», опросные листы и уже готовое постановление в поддержку правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста 11 июля было разослано всем депутатам ЗСЧО. «Вместо дискуссии депутатам предложено выразить свою позицию при помощи галочки в нужной клеточке», – возмутились справедливороссы.
«Федеральный законопроект о повышении пенсионного возраста был разослан в регионы, чтобы уже в первом чтении учесть позицию субъектов федерации. 29 июня депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили включить обсуждение законопроекта в повестку дня либо назначить дополнительное заседание. Председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш однозначного ответа на предложение не дал. Впрочем, и возможность внеочередного заседания, посвященного теме пенсионного возраста, он не исключил. Вариант проведения опроса тогда в принципе даже не рассматривался», – отмечает представители партии.
«Я считаю, что закон требует детального изучения и публичного обсуждения, – возмущается депутат ЗСО Ольга Мухометьярова. – Ни в коем случае нельзя заменять его простым опросом. Вопрос очень важный , и обязательно надо было услышать и учесть позиции всех депутатов. В конце концов, в споре рождается истина. Может быть, нам удалось бы кого-то из коллег переубедить, но нас просто лишили такой возможности. Вообще, лично я убеждена, что данный вопрос надо решать на референдуме».
«К опросу, видимо в качестве прозрачного намека, прикреплен проект постановления в поддержку повышения пенсионного возраста, – сообщили справедливороссы. – При этом на рабочей группе, специально созданной для изучения законопроекта, большинство депутатов высказалось против».
Против повышения пенсионного возраста проголосует и фракция «Справедливая Россия». Более того, депутаты внесли свой альтернативный вариант пенсионного закона, который отменяет сомнительную систему баллов и накоплений и возвращает пенсионную систему к советским принципам, когда пенсия зависит только от стажа и заработной платы без ограничений, при этом все нестраховые периоды и периоды льготных отчислений стажа учтены, а на повышение пенсионного возраста наложен запрет. Как и правительственный вариант, инициатива справедливороссов также осталась без обсуждения.
«Мне кажется, жителям Челябинской области надо как-то воздействовать на своих депутатов, – прокомментировал ситуацию депутат Государственной Думы Валерий Гартунг. – Так нельзя – обсуждение важнейшего законопроекта просто проигнорировали. Граждане протестуют, выходят на митинги, а депутаты даже собраться поленились».
Челябинск, Ольга Арсентьева
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