Нечего ходить по поликлиникам: пожилым россиянам предлагают работать бесплатно (ВИДЕО)

В Челябинской области чиновники нашли способ сэкономить на уходе за стариками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за последние десять лет число людей старшего возраста (женщины старше 50 лет и мужчины старше 60 лет) выросло в Челябинской области на 150 тысяч человек. Об этом сообщил начальник управления социального обслуживания регионального министерства социальных отношений Александр Гусев.

При этом, по словам чиновника, тенденция увеличения доли пожилых людей в общей численности населения закрепилась на десятилетия. Это грозит серьезной нагрузкой на сферу социального обслуживания. Но, кажется, в минсоцотношений области нашли выход из сложившейся ситуации. И даже попытались увязать найденное решение с грозящей россиянам пенсионной реформой.

«Мероприятия, которые смогут помочь адаптироваться гражданам пожилого возраста к тем планируемым изменениям, которые сейчас активно обсуждаются, в том числе повышение пенсионного возраста – это мероприятия по развитию активного долголетия», – уверенно заявил Александр Гусев. И эти мероприятия давно уже реализуют чиновники министерства социальных отношений региона, рассказал г-н Гусев.

Так, в центрах социальной помощи в настоящее время действуют отделения дневного пребывания для одиноких пенсионеров, похвастался чиновник. Здесь пожилые люди могут провести свой досуг, заняться адаптивной физической культурой, получить психологическую поддержку. В них организована кружковая и клубная работа, пенсионеры занимаются декоративно-прикладным творчеством. При этом если доход пожилого человека ниже прожиточного минимума, он даже может не платить за все эти услуги. Такая форма социальной поддержки очень востребована, с гордостью отметил чиновник: ежегодно ею охвачено около 14 тысяч граждан пожилого возраста.

Уделяют сотрудники системы соцзащиты и развитию коммуникативного потенциала пенсионеров: проводят курсы компьютерной, финансовой и правовой грамотности.

Впрочем, каким образом все эти мероприятия способны помочь адаптироваться южноуральцам к повышению пенсионного возраста, сотрудник министерства так и не смог ответить. Зато объяснил, какую пользу они могут принести бюджету.

Уход за стариками слишком дорого обходится бюджету

Под творчеством, как оказалось, понимается, например, уход за более пожилыми людьми. И теперь министерство социальных отношений Челябинской области активно занято развитием «серебряного волонтерства». Это направление предполагает подготовку пожилых людей с активной жизненной позицией к уходу за пожилыми же людьми, не способными к самообслуживанию. Причем – желательно, на общественных началах, то есть безвозмездно. «Программа» уже работает. Так, по словам Александра Гусева, в прошлом году «серебряные волонтеры» оказали помощь примерно двум тысячам стариков.

Конечно, развитие добровольческого движения – один из трендов последних лет. Волонтеров привлекают к уборке улиц и скверов городов и поселков, волонтеры обслуживают спортивные и культурные мероприятия. Но, по словам чиновника минсоцотношений, его ведомство сконцентрировалось исключительно на «родной» проблематике – сфере социальных услуг. И нацелено на подготовку «внештатных социальных работников» или «помощников социальных работников по предоставлению элементарной социальной помощи, помощи в быту тем пожилым людям, которые не могут заниматься самообслуживанием».

По сути, областные чиновники предлагают пожилым южноуральцам взять на себя выполнение, по крайней мере, части обязанностей сотрудников органов социальной защиты. Только если последние за это получают заработную плату, волонтеры будут делать это абсолютно бесплатно.

Идее есть, куда расти. Так, по словам главного специалиста по профилактической медицине министерства здравоохранения Челябинской области Ольги Агеевой, неплохо бы еще навесить на «серебряных волонтеров» в качестве дополнительной общественной нагрузки выполнение функций младшего, а то и среднего медицинского персонала. «Сейчас у нас в планах, и в одном муниципальном образовании мы уже это реализуем, чтобы «серебряные волонтеры» могли еще и в медицинском плане быть более подкованы. Это знание признаков инфаркта и инсульта, первая медицинская помощь, чему мы тоже их очень хотим научить», – рассказала чиновница.

Что ж, тогда пожилым людям, действительно, вовсе не нужно будет бегать по поликлиникам или соцучреждениям.

Это сколько же бюджетных денег можно будет сэкономить! Чтобы отдать их потом какой-нибудь не совсем чужой компании на строительство какого-нибудь конгресс-холла.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

Челябинск. Другие новости 12.07.18

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