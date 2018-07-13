Жительницу Челябинска пытались зарезать в супермаркете

Жительницу Челябинска едва не зарезали в супермаркете.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на северо-западе. Что произошло между молодой челябинкой и напавшим на нее мужчиной, пока не понятно. Услышав крики, сотрудники магазина вызвали охрану с помощью тревожной кнопки.
Сотрудникам прибывшего на вызов ЧОПа пришлось применить силу – нападавший оказал сопротивление. Его передали полиции.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 13.07.18
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