Жительницу Челябинска пытались зарезать в супермаркете

Жительницу Челябинска едва не зарезали в супермаркете.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на северо-западе. Что произошло между молодой челябинкой и напавшим на нее мужчиной, пока не понятно. Услышав крики, сотрудники магазина вызвали охрану с помощью тревожной кнопки.

Сотрудникам прибывшего на вызов ЧОПа пришлось применить силу – нападавший оказал сопротивление. Его передали полиции.

Челябинск, Павел Зварзин

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