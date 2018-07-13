Самолеты из Москвы и Симферополя не смогли приземлиться в Челябинске

Самолеты из Москвы и Симферополя не смогли приземлиться в аэропорту Челябинска: из-за тумана рейсы перенаправили в Кольцово.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из-за сбоя в графике пришлось сдвинуть несколько вылетов в Москву. Согласно он-лайн табло аэропорта, до сих пор продолжается посадка на рейс авиакомпании S7, вылет которого был назначен на 7 часов 5 минут.

Не улетел вовремя и борт «Аэрофлота» – вылет перенесен с 5 часов 20 минут на 11 часов 55 минут, так как самолет с большим опозданием отправился из Москвы и прибудет в Челябинск только в 10:50.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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