Нежелание платить за капремонт детского сада заставило мэрию Челябинска дойти до Верховного суда

Чиновники администрации Челябинска упорно пытались заставить заплатить за капремонт детского сада родителей дошколят.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Верховный Суд Российской Федерации поддержал позицию прокуратуры области о признании незаконным возложения на детский сад обязанности производить капитальный ремонт.

Ранее сообщалось, что по требованию прокуратуры области арбитражным судом признан частично недействительным заключенный между комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска и МАДОУ «Детский сад №45» договор о закреплении за учреждением имущества на праве оперативного управления.

«Вопреки требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, федерального закона «Об автономных учреждениях» отдельными пунктами договора на образовательное учреждение возлагалась обязанность по проведению капитального ремонта здания детского сада за счет собственных средств, – отметили в надзорном ведомстве. – Возложение на образовательное учреждение такой обязанности не отвечало основным принципам правового регулирования образовательной деятельности, более того, создавало предпосылки для нарушения положений федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», запрещающего включение расходов на содержание недвижимого имущества государственных и муниципальных образовательных организаций в родительскую плату за присмотр и уход за детьми».

Не согласившись с принятым по делу судебным решением, комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска обжаловал его в Верховный суд России.

Высшая судебная инстанция страны подтвердила позицию прокуратуры области по настоящему делу, отказав в передаче жалобы на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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