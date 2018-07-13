Семь тысяч рублей и «кукла», захваченные в конторе микрозаймов, закончились для челябинца пятью годами «строгача»

Челябинец-рецидивист отправлен в колонию за нападение на павильон микрозаймов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал 42-летнего местного жителя виновным в разбое, совершенном с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

В суде установлено, что вечером 6 февраля нынешнего года мужчина ворвался в павильон «Удобные деньги» в поселке Новосинеглазовский и, угрожая кредитному инспектору предметом, похожим на нож, потребовал отдать ему все деньги из кассы. Напуганная женщина отдала нападавшему 7 тысяч 750 рублей и «куклу» из 35 муляжей банкнот номиналом 1 тысяча рублей. После чего преступник скрылся, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

В судебном заседании злоумышленник свою вину признал полностью. При этом он уже был неоднократно судим за умышленные преступления, а свой набег на контору микрозаймов совершил в период условно-досрочного освобождения за убийство и условного осуждения за кражу.

С учетом наличия в его действиях опасного рецидива, суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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