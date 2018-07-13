В Челябинске продолжают ограничивать движение транспорта

Челябинцы-автомобилисты по-прежнему испытывают сложности из-за ограничений на движение транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с укладкой асфальтобетона ограничено движение транспорта по проспекту Победы на участке от улицы Ворошилова до Салавата Юлаева до 20 часов 20 июля. Сейчас дорожники начали укладку покрытия от Ворошилова в сторону северо-запада.

Кроме того, в связи с проведением работ по капитальному ремонту действующего подземного газопровода среднего и низкого давления будет закрыто движение транспорта по улице Салютной в районе домов №27 и №30 с 9 часов 16 июля до 20 часов 22 июля.

Водителей просят учитывать ситуацию на дороге и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.07.18

Семь тысяч рублей и «кукла», захваченные в конторе микрозаймов, закончились для челябинца пятью годами «строгача». / Нежелание платить за капремонт детского сада заставило мэрию Челябинска дойти до Верховного суда. / Самолеты из Москвы и Симферополя не смогли приземлиться в Челябинске. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»