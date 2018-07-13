Челябинские троллейбусы маршрутов №17 и №27 меняют схему движения

Два троллейбусных маршрута в Челябинске с понедельника изменят схему движения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 16 июля маршрут №27 вместо ПКиО им. Гагарина вновь будет следовать на железнодорожный вокзал и вместе с 17 станет кольцевым. Об этом сообщают администраторы сетевого сообщества «Челябинский транспорт».

Теперь маршрут №17 будет следовать по следующей схеме: Вокзал – ул. Бр. Кашириных – ул. Молодогвардейцев – Комсомольский пр. – ул. Чичерина – ул. Бр. Кашириных – Вокзал.

Маршрут №27 протянется по кольцу в обратном направлении: Вокзал – ул. Бр. Кашириных – ул. Чичерина – Комсомольский пр. – ул. Молодогвардейцев – ул. Бр. Кашириных – Вокзал

Данные изменения позволят пассажирам без пересадок на конечной «улица Молдавская» пользоваться троллейбусом на участке Комсомольского проспекта от улицы Молодогвардейцев до улицы Чичерина.

Однако часть рейсов по-прежнему будет следовать только до улицы Молдавской на обед и ночной отстой. В «ЧелябГЭТ» отмечают: если маршрут будет пользоваться спросом, число троллейбусов на нём будет увеличено.

Для удобства пассажиров машины укомплектованы новыми информативными указателями.

«По на шей информации два маршрута пока будут обслуживать в сумме 14 машин, а запуск планировался ещё на 9 июля, потом на 10 июля. И в итоге был отложен до 16 июля», – прокомментировали в интернет-сообществе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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