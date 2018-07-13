В Челябинске трехмесячная девочка утонула в ванне

В Челябинской области после гибели трехмесячной девочки возбудили уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, 31-летняя жительница областного центра подозревается в причинении смерти по неосторожности.

«По версии следствия, вечером 16 июня текущего года в квартире одного из домов Ленинского района города Челябинска женщина решила принять ванну и искупать малолетнюю дочь, положив себе на грудь ребенка, женщина уснула. Без присмотра ребенок утонул в воде», – рассказали в силовом ведомстве.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления.

Челябинск, Виктор Елисеев

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