В Челябинской области экс-возлюбленная насадила приятеля на шампур

Пикник на берегу одного из южноуральских озер закончился кровавой разборкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в ночь на 12 июля на берегу озера Касарги.

Компания из трех молодых людей приехала, чтобы пожарить шашлык. Два парня и девушка в ходе приготовления блюда активно подогревались.

Однако через какое-то время веселье переросло в агрессию. Между девушкой и одним из молодых людей вспыхнула ссора. Возможно, южноуральцы припомнили старые претензии, ведь еще недавно они жили вместе.

В пылу ссоры экс-возлюбленная схватила попавшийся ей под руку шампур и воткнула его в грудь бывшему ухажеру. К месту ЧП вызвали бригаду скорой помощи, но спасти молодого человека не удалось.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), – цитирует Telefakt.ru сотрудника Сосновского межрайонного следственного отдела. – В настоящее время задержанная допрашивается».

Челябинск, Виктор Елисеев

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