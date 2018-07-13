Коллекторы, до смерти загнавшие челябинку, получили 11,5 лет колонии

Коллекторов, из-за чьих угроз челябинка пыталась покончить с собой, отправили в колонию.

Как уже сообщал РИА «Новый День», в июне 2014 года челябинка взяла в микрофинансовой организации небольшую сумму, обязуясь возвратить через две недели 6,5 тысяч рублей.

11 июля 2014 года она внесла 1,5 тысячи рублей, затем через месяц 5,5 тысяч и чуть позднее еще 3 тысячи рублей. Но погасить долг так и не смогла. На ее телефон начали звонить коллекторы, затем сообщения с угрозами появились на страницах дочери должницы в соцсетях.

В мае 2015 года после разговора с коллектором женщина от отчаяния пыталась покончить с собой. Год челябинка провела на больничной койке, но так и не смогла оправиться. В июне 2016 года она умерла. После смерти женщины коллекторы, продолжая угрожать, начали требовать расплатиться с долгом у ее дочери. Тогда семья обратилась к уполномоченному по правам человека в Челябинской области Маргарите Павловой. После этого трагическая история стала достоянием СМИ. И только в ответ на множество публикаций в прессе были возбуждены уголовные дела.

Дела троих коллекторов, обвиняемых в самоуправстве с угрозой применения насилия (статья 330 УК РФ) и незаконном приобретении, хранении, изготовлении наркотических средств (статья 228 УК РФ), рассмотрел Ленинский районный суд Челябинска.

Двое из них признаны виновными по статье 330 УК РФ и приговорены к 3 годам 6 месяцам и 4 годам колонии-поселения соответственно. Еще один признан виновным по статье 228 с наказанием в 4 года лишения свободы в колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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