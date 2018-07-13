Стабильность: в Челябинске продлили НМУ

Режим «черного неба» в Челябинске продлен еще на сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском областном гидрометцентре, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, сохранятся минимум до 14 часов 14 июля.

Напомним, Челябинск живет в режиме НМУ с 25 июня.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 13.07.18

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