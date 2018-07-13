Челябинец вызвал Месси и Роналду на футбольную дуэль

Челябинец вызвал звезд мирового футбола на поединок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинец Антон Первухин направил лидерам сборной Аргентины Лионелю Месси и сборной Португалии Криштиану Роналду сойтись во время финала чемпионата мира по футболу на площадке игры во флэтбол. Об этом сообщается в сообщество любителей флэтбола в социальных сетях.

Флэтбол был создан Антоном Первухиным и группой челябинских студентов в 2009 году. «Это футболообразный вид спорта с набором простых правил, – говорится на главной странице сайта, посвященного оригинальной игре. – В матче могут принимать участие 2 человека, играющих друг против друга. Используется мяч размером не менее 7 и не более 10 сантиметров. При этом не осуществляется прямой контакт между противниками. Каждый игрок находится на своей половине и переходить центральную линию поля запрещено.

Атаковать и забивать голы можно, в том числе, через борт. Руками играть нельзя. Размер специализированной флэтбольной игровой площадки: 6 на 3 метра (иногда используются площадки 5 на 3 метра). Также для игры могут быть использованы небольшие помещения».

Игра достаточно быстро завоевала популярность среди болельщиков Мундиаля: площадки для флэтбола оборудованы во всех фаэн-зонах Москвы. Так почему бы Месси и Роналду не вернуться в столицу России и не попробовать свои силы на одной такой площадке? «Очень жаль, что гении футбола, с высокой долей вероятности, останутся в своей карьере без главного трофея. Но у них есть возможность лично выяснить, кто из них круче на флэтбольной площадке, встретившись один на один. А также символично сделать это в Москве в день финала чемпионата мира. Я думаю, что трансляцию этого поединка посмотрят не меньше, чем матч чемпионата мира по футболу», – говорит Антон Первухин.

Письма с призывом сойтись один на один уже направлены футбольным звездам. Впрочем, сами поклонники флэтбола относятся к этому приглашению с изрядной долей юмора.

Челябинск, Виктор Елисеев

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