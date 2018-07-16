В центре Челябинска из-за обрыва проводов встали трамваи

В центре Челябинска парализовано движение трамваев из-за обрыва контактной сети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня в начале девятого часа на перекрестке улицы Каслинская и проспекта Победы, по вине дорожников. Об этом горожане сообщили в сообществе «Челябинский транспорт».

Тягач, перевозивший бульдозер, не вписался в габарит и порвал контактный провод. В настоящее время уже больше часа остановлено движение трамваев из центра в Металлургический район и на северо-запад, а также в обратном направлении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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