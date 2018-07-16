В Челябинске более тысячи зданий останутся без горячей воды

В Челябинске стартует очередной этап опрессовок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 17 июля, начнется очередной этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону. Горячая вода будет отключена по 31 июля в 987 жилых домах, 46 детских садах, 45 учебных и 40 лечебных учреждениях во всех районах города, кроме Курчатовского и Металлургического.

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что, как и в прошлом году, во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен. Так, на сегодня сверх нормативного срока без горячей воды остаются 11 домов в Советском районе города и 5 домов – в Ленинском.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться на странице «ЖКХ» официального сайта Администрации города Челябинска в разделе «Графики проведения опрессовок».

Кроме того, будет отключена горячая вода в домах, обслуживаемых местными котельными. С перечнем домов можно ознакомиться здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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