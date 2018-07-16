«Утонул в рабочем порядке»: в мэрии Челябинска объяснили пятничный потоп (ВИДЕО)

Челябинск вновь продемонстрировал абсолютную неспособность противостоять ливневым потокам.

13 июля десятки автомобилей заглохли посреди дороги, получив гидроудар, затопило несколько улиц и перекрестков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на то, что штормовое предупреждение в Челябинской области действовало к тому времени уже больше недели, а на город в предыдущие дни несколько раз обрушивались дождь и град, чиновники и дорожные службы оказались не готовы к событиям вечера пятницы. Не успели горожане добраться до дома, как над Челябинском разверзлись хляби небесные. Достаточно быстро начала отказывать ливневая канализация (которая до сих пор есть далеко не везде – так, в прошлом году после масштабного ремонта дороги по улице Новороссийская в Ленинском районе после первого же дождя выяснилось, что дорожники опять «забыли» оборудовать отремонтированные участки «ливневкой»).

Оказались затоплены подземные переходы в районе площади Революции, перекрестки улиц Братьев Кашириных и Свердловского проспекта, Братьев Кашириных и Краснознаменной, улицы Хохрякова, Артиллерийская, Кирова, Труда, Рождественского, площадки в районах областного суда и областной клинической больницы. На нескольких перекрестках стихия вывела из строя светофоры, спровоцировав пробки. По улице Труда было закрыто движение трамваев, а на ряде участков в салоны низкопольных автобусов просачивалась вода.

Снова пострадали новостройки на северо-западе Челябинска: здесь затопленными оказались не только дворы и внутридворовые проезды, но и дома, что происходит уже не первый раз.

В соцсетях челябинцы опубликовали множество фотографий и видеороликов с последствиями пятничного потопа. «Что стало с Челябинском? Он утонул», – иронично комментируют свои публикации горожане.

Между тем, в мэрии «маленький апокалипсис» восприняли вполне спокойно. Так, в ходе сегодняшнего аппаратного совещания в администрации Челябинска, чиновница управления дорожного хозяйства заявила, что работа на минувшей неделе проходила в штатном режиме, упомянув лишь пятничные затопления на улицах Рождественского и Труда.

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Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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