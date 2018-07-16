В Челябинске перед судом предстанет «насильник с ЧМЗ»

Дело в отношении челябинца, пойманного при неудачной попытке изнасилования, направлено в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Металлургического района Челябинска утвердило обвинительное заключение в отношении ранее не судимого местного жителя, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера, грабеже, а также покушении на изнасилование и изнасиловании.

По версии следствия молодой человек вечером 4 мая нынешнего года в парке имени Тищенко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался изнасиловать незнакомую женщину. Однако челябинка начала звать на помощь, и молодчика поймали проходившие мимо мужчины, передав его полиции.

В ходе расследования уголовного дела, при проведении генетической судебной экспертизы было установлено, что челябинец причастен к изнасилованию другой женщины и открытому хищению ее имущества, совершенным ранним утром 16 августа 2017 года у лесопарковой зоны вблизи заводоуправления ПАО «ЧМК».

Это преступление длительное время оставалось не раскрытым, поскольку было совершено в условиях неочевидности. Потерпевшая не видела преступника, так как нападение было совершено со спины и кроме биологических следов злоумышленника у следствия отсутствовали какие-либо объективные сведения, позволяющие установить его личность.

После предъявления результатов генетической экспертизы, насильник, ранее отрицавший свою причастность к совершению преступления, вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме.

Причиненный материальный ущерб потерпевшей возмещен.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд г.Челябинска для рассмотрения по существу. Отметим, что злоумышленник оказался женат, он воспитывает двух детей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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