В южноуральском озере утонул восьмилетний ребенок

Следователи выясняют подробности гибели школьника в южноуральском озере.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, днем 14 июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в озере Сугояк в Красноармейском районе региона утонул 8-летний мальчик. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, мальчика без признаков жизни обнаружили близкие, отдыхавшие вместе с ним на озере.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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