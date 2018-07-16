С южноуральского пляжа сбежал оживший «утопленник»

Южноуралец, которого вытащили из озера спасатели, пустился наутек.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в субботу, 14 июля, на пляже озера Тургояк в Миассе.
Мужчина средних лет, заплыв на глубину, начал тонуть. На помощь южноуральцу бросились местные спасатели.
В итоге «утопленника» вытащили на берег, начали оказывать первую помощь.
Однако, как только неудачливый пловец пришел в себя, он бросился наутек, чем вызвал крайнее удивление своих спасителей, пишет U74. Причина столь неожиданной реакции недавнего еще утопленника выяснить так и не удалось.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 16.07.18
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