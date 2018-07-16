Копейчанин сдал соседа-алиментщика, рассказав об условном стуке

Приставы выманили южноуральца-алиментщика, послушав его соседа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФССП по Челябинской области, должник-алиментщик с многолетним стажем из Копейска был разоблачен и «извлечен» из своей квартиры с помощью условного стука.

Долгое время судебные приставы пригорода Челябинска пытались выйти на этого человека в связи с неисполнением им судебного приказа о взыскании алиментов на его единственного сына. Мужчина искусно скрывался – многочисленные визиты к нему судебных приставов до последнего случая не давали результатов, за дверью должника была неизменная тишина.

Взыскать алименты из заработной платы южноуральца не представлялось возможным – он не работал много лет. Из имущества за ним числилась только комната в коммунальной квартире, которой он в связи с долгом не сможет распорядиться до его полного погашения. Ограничение выезда за границу его не страшило, поскольку отдых на заморских курортах его явно не прельщал. Автомобильными правами он не владел. Единственным средством побуждения его к выплате алиментов оставались административная и уголовная ответственность за неуплату алиментов.

В апреле 2018 года его удалось найти и принудительно доставить в отдел. Там он был ознакомлен с процессуальными документами, в том числе и с расчетом задолженности, которая перевалила за полмиллиона рублей, встретиться с взыскателем – бывшей женой, а также осознать, что ему грозит административная ответственность и возможный арест. Последнее никак не входило в планы пьющего и неработающего 44-летнего папаши, и он предпочел сбежать из отдела. Даже бросил свой паспорт, который после этого пролежал некоторое время на хранении в отделе судебных приставов, а затем передан в миграционный отдел полиции Копейска.

В дальнейшем судебные приставы вновь пытались найти его по известному им адресу, однако все было бесполезно – дверь не открывалась. Но последний визит увенчался успехом благодаря подсказке соседа должника по коммуналке: тот сообщил, что попытки попасть к алиментщику через звонки или стук в дверь никогда не увенчаются успехом, поскольку Втототкрывает только своим приятелям, которые стучат в… стену. Квартира находится в старом двухэтажном доме с деревянными перекрытиями и перегородками, поэтому стук в стену из подъезда хозяин прекрасно слышит, и задержек у него с приемом ожидаемых гостей нет.

Судебные приставы решили проверить информацию соседа. Осмотрев стену, они увидели выщербленное и лишенное побелки место, явно подвергавшееся внешнему воздействию в течение длительного времени. Постучав в это место, приставы сразу же услышали звук открываемой двери, а затем перед ними предстал заспанный и очень нетрезвый должник.

Его доставили в отдел, где составили протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и тут же отвезли в суд, который назначил копейчанину 13 суток административного ареста.

Если в течение двух месяцев после отбытия наказания он не предпримет действия для трудоустройства и выплаты алиментов, ему грозит уже уголовная ответственность по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и наказание вплоть до реального лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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