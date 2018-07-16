Вооруженные нападения в центре Челябинска: пострадали двое, преступник скрылся

Челябинская полиция разыскивает грабителя, тяжело ранившего двух человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу два нападения произошли в центре Челябинска ночью субботы, 14 июля.

Сначала неизвестный напал с ножом на 26-летнего челябинца в подземном пешеходном переходе на Теплотехническом институте, давно имеющем дурную славу. Молодой человек был доставлен в больницу с ранением живота. По словам челябинца, мужчина пытался его ограбить, однако у того ничего ценного с собой не было, и грабитель убежал ни с чем.

Однако через некоторое время, в остановке от места первого инцидента, в районе улицы Островского, нападению подвергся еще один челябинец. Мужчина получил удары в грудь и бедро. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Полиция не исключает, что преступник мог быть одним и тем же.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.07.18

Копейчанин сдал соседа-алиментщика, рассказав об условном стуке. / С южноуральского пляжа сбежал оживший «утопленник». / В южноуральском озере утонул восьмилетний ребенок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»