В центре Челябинска загорелся стадион

В Челябинске загорелся стадион «Центральный».
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, причиной возгорания стал вспыхнувший утеплитель на втором этаже крытого помещения. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.
Бывшие в это время в помещении 15 человек эвакуировались самостоятельно.
В течение получаса горение удалось ликвидировать. Всего на пожаре было задействовано восемь единиц техники.
Причины возгорания выясняются.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 16.07.18
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