В центре Челябинска загорелся стадион

В Челябинске загорелся стадион «Центральный».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, причиной возгорания стал вспыхнувший утеплитель на втором этаже крытого помещения. Общая площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Бывшие в это время в помещении 15 человек эвакуировались самостоятельно.

В течение получаса горение удалось ликвидировать. Всего на пожаре было задействовано восемь единиц техники.

Причины возгорания выясняются.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.07.18

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