Президент России Владимир Путин оценил экологические проекты Магнитки

ММК получил благодарность Владимира Путина за реализацию экологических проектов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, президент России Владимир Путин направил в адрес трудового коллектива Магнитогорского металлургического комбината благодарственное письмо к празднованию Дня металлурга, в котором подчеркнул большой вклад предприятия в реализацию природоохранных мероприятий.

«Благодарю вас за активное участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках Года экологии в Российской Федерации», – говорится в письме президента Российской Федерации Владимир Путин. ММК стал одним из пяти российских предприятий, удостоившихся такой высокой оценки.

Всего в прошлом году Магнитка осуществила несколько десятков проектов по снижению и предотвращению техногенного воздействия на окружающую среду с рекордным объемом инвестиций более 4 миллиардов рублей. Среди них реконструкция сероулавливающих установок агломерационного цеха, что привело к сокращению валовых выбросов в атмосферу на 24,7 тысячи тонн. Модернизация газоочистной установки в электросталеплавильном цехе позволила сократить выбросы на 1,8 тысячи тонн в год. Строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей №9 и №10 позволило сократить выбросы пыли минимум на 190 тонн в год.

В 2018 году экологические инвестиции ММК запланированы на уровне 5,5 миллиарда рублей, что почти на 40% выше показателя прошлого года. Всего же в рамках экологической политики компании до 2025 года предполагается направить на реализацию природоохранных объектов свыше 38 миллиардов рублей. Из них 21,7 миллиарда рублей придется на охрану атмосферного воздуха, 10,9 миллиарда рублей – на утилизацию отходов и рекультивацию нарушенных земель и 5,5 миллиарда на охрану водных объектов.

Экологическая деятельность Магнитогорского металлургического комбината высоко оценивается экспертным сообществом, органами государственной власти и международными организациями. Так, по итогам 2017 года комбинат вошел в топ-10 рейтинга экологической ответственности горно-металлургических компаний России, составленного по инициативе всемирного фонда дикой природы (WWF). Постоянное снижение вредного воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших доступных технологий являются важнейшими элементами стратегии ММК, что обеспечивает долгосрочное и устойчивое развитие компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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