российское информационное агентство 18+

Бульварное чтиво

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 июля 2018, 18:37 мск

Новости Челябинск

Темы дня, Новости дня, Новости кратко, Анонсы, Экспертиза, Спецпроекты, Простыми словами

Президент России Владимир Путин оценил экологические проекты Магнитки

ММК получил благодарность Владимира Путина за реализацию экологических проектов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, президент России Владимир Путин направил в адрес трудового коллектива Магнитогорского металлургического комбината благодарственное письмо к празднованию Дня металлурга, в котором подчеркнул большой вклад предприятия в реализацию природоохранных мероприятий.

«Благодарю вас за активное участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках Года экологии в Российской Федерации», – говорится в письме президента Российской Федерации Владимир Путин. ММК стал одним из пяти российских предприятий, удостоившихся такой высокой оценки.

Всего в прошлом году Магнитка осуществила несколько десятков проектов по снижению и предотвращению техногенного воздействия на окружающую среду с рекордным объемом инвестиций более 4 миллиардов рублей. Среди них реконструкция сероулавливающих установок агломерационного цеха, что привело к сокращению валовых выбросов в атмосферу на 24,7 тысячи тонн. Модернизация газоочистной установки в электросталеплавильном цехе позволила сократить выбросы на 1,8 тысячи тонн в год. Строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей №9 и №10 позволило сократить выбросы пыли минимум на 190 тонн в год.

В 2018 году экологические инвестиции ММК запланированы на уровне 5,5 миллиарда рублей, что почти на 40% выше показателя прошлого года. Всего же в рамках экологической политики компании до 2025 года предполагается направить на реализацию природоохранных объектов свыше 38 миллиардов рублей. Из них 21,7 миллиарда рублей придется на охрану атмосферного воздуха, 10,9 миллиарда рублей – на утилизацию отходов и рекультивацию нарушенных земель и 5,5 миллиарда на охрану водных объектов.

Экологическая деятельность Магнитогорского металлургического комбината высоко оценивается экспертным сообществом, органами государственной власти и международными организациями. Так, по итогам 2017 года комбинат вошел в топ-10 рейтинга экологической ответственности горно-металлургических компаний России, составленного по инициативе всемирного фонда дикой природы (WWF). Постоянное снижение вредного воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших доступных технологий являются важнейшими элементами стратегии ММК, что обеспечивает долгосрочное и устойчивое развитие компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 16.07.18

В центре Челябинска загорелся стадион. / Вооруженные нападения в центре Челябинска: пострадали двое, преступник скрылся. / Копейчанин сдал соседа-алиментщика, рассказав об условном стуке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,

Новости партнеров