Челябинцу продали пентхаус, пообещав отдать в пользование крышу 17-этажки

Захват крыши 17-этажки обернулся для челябинца штрафом в 100 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жильцы 17-этажного дома возмутились после того, как на крыше их дома собственник одной из квартир начал регулярно проводить вечеринки.

По словам настроившего против себя членов ТСЖ молодого архитектора, пентхаус в этом доме он купил весной нынешнего года примерно за 2,5 миллиона рублей. Больше всего челябинцы привлекли заверения, что в его пользование отойдет крыша здания.

Молодой человек вырезал дверь для доступа на крышу напрямую из квартиры и начал оборудовать крышу под собственное использование. При этом все этапы преображения пентхауса освещал в собственном видеоблоге.

Однако наслаждаться дополнительной площадью челябинскому архитектору пришлось недолго. Примерно две недели назад жильцы дома, узнавшие о регулярных вечеринках на собственной крыше, высказались категорически против подобного использования общедомового имущества. в пресс-службе губернатора Челябинской области, президент России Владимир Путин направил в адрес трудового коллектива Магнитогорского металлургического комбината благодарственное письмо к празднованию Дня металлурга, в котором подчеркнул большой вклад предприятия в реализацию природоохранных мероприятий. «Мы собрали сход жителей. Решение: за счет ТСЖ заделать выход из квартиры на кровлю и оштрафовать собственника на 100 тысяч рублей», – рассказал общественник Марсель Хазиев на своей странице в социальных сетях.

Впрочем, молодому человеку тоже можно посочувствовать, признал активист. Ведь при покупке квартиры ему сказали, что площадь кровли его.

Челябинск, Виктор Елисеев

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