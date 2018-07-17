Два человека пострадали в ночной аварии с такси в Челябинске

В очередной аварии с участием такси пострадали двое челябинцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня ночью на пересечении проспекта Победы и улицы Ворошилова, перед трамвайным кольцом на пешеходном переходе со стороны Молодогвардейцев. О ДТП горожане рассказали в социальных сетях.

«Водитель Ford пропускал пешеходов, водитель такси не заметил, что тот стоит, думал он едет», – сообщили очевидцы.

В момент столкновения в такси находилась пассажирка. Женщине удар пришелся на грудь, и ее увезли на машине скорой медицинской помощи. Также в столкновении пострадал водитель автомобиля Ford, который ударился головой об руль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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