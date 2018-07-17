На Южном Урале оборудуют туристическую тропу к могиле легендарного «Петьки»

В Челябинской области создадут туристический маршрут к могиле порученца комдива Василия Чапаева – Петра Исаева.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, в селе Кундравы Чебаркульского района создается новый туристический объект – мемориальное место возле могилы Петра Исаева – порученца легендарного комдива Василия Чапаева. Экскурсионная тропа будет также включать дореволюционные надгробия кундравинских казаков и старинное каменное ограждение кладбища.

В фильме «Чапаев» Петр Исаев погиб, прикрывая своего командира. Однако, по одной из наиболее правдоподобных версий, после тяжелого ранения Исаев остался на лечение в челябинской больнице, потом переехал в Кундравы, где его ждала семья. Возможно, в могиле вместе с ним похоронена младшая дочь, скончавшаяся во младенчестве. Две старшие дочери Петра Исаева в 50-х годах переехали в Златоуст. В 90-х связь с родными адъютанта Чапаева оказалась потеряна.

Сейчас ведется планировка будущей мемориальной площадки, здесь появятся информационные стенды и указатели. Открытие мемориального комплекса планируется в конце августа. Реализацию проекта «Дореволюционные надгробия села Кундравы» профинансировала администрация Чебаркульского района в рамках муниципальной программы «Туризм и популяризация объектов культурного наследия Чебаркульского муниципального района на 2017-2020 годы».

«В 2013 году, фотографируя могилу Петра Исаева для путеводителя по Чебаркульскому району, я впервые увидел кундравинские дореволюционные надгробия, которые лежали рядом, – отметил старший методист по туризму и охране культурного наследия администрации Чебаркульского района Вадим Велитченко. – Интересны они были тем, что указывали не только фамилию, имя, отчество, дату рождения/смерти, но и статус, сословие, а также при каких обстоятельствах умер погребенный. Удивляет их сохранность, ведь в других населенных пунктах надгробий осталось не так много (в годы советского атеизма каменные надгробия использовались как строительный материал, а надгробия казаков специально уничтожались)».

Дореволюционные казачьи надгробия также станут частью мемориальной площадки.

Отметим, что в Кундравах есть и другие туристические достопримечательности: сам дом Петра Исаева и единственный в России музей режиссера Сергея Герасимова, уроженца села.

Челябинск, Виктор Елисеев

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