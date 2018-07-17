В Челябинской области молодая женщина погибла под колесами товарняка

25-летняя жительница Южного Урала погибла под колесами грузового поезда.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, в ночь на 16 июля на 133 километре перегона «Карталы-Знойное».

Молодая женщина, на вид около 25 лет, попыталась перебежать железнодорожные пути в неположенном месте перед близко идущим поездом. Несмотря на то, что машинист поезда применил экстренное торможение, из-за близкого расстояния наезда предотвратить не удалось. Пострадавшая скончалась на месте от многочисленных ран. В настоящее время личность женщины устанавливается.

Тело погибшей направлено в экспертное учреждение для проведения медицинского исследования и установления причин смерти. По факту происшествия выполняются проверочные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств и причин случившегося.

По результатам проверки следственными органами СК России будет принято процессуальное решение.

Отметим, что в тот же день трагическое происшествие произошло и на другом участке Южно-Уральской железной дороги – в соседней Курганской области. Там от удара грузового поезда погиб 63-летний мужчина, шедший вдоль путей в габарите движения поезда.

Челябинск, Виктор Елисеев

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