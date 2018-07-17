Двое детей погибли на пожаре в Челябинской области

На пожаре в Агаповском районе погибли двое детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Противопожарной службы Челябинской области, трагедия произошла вчера вечером.

Около 20:00 в пожарную часть №257 областной противопожарной службы поступило тревожное сообщение, что горит дом на станции Субутак Агаповского района.

На момент возгорания в доме находились трое детей: девочка 8-ми лет и два ее брата – 5-ти и 3-х лет. Обнаружив пожар, напуганная девочка позвала малышей покинуть дом, но они побоялись и спрятались в шифоньере. Растерявшись, она не вывела их за руки и выбежала на улицу одна. Бросилась за помощью к соседям, однако те не сразу позвонили в пожарную охрану.

Сгоревший дом и соседний находятся между железной дорогой и лесополосой, остальные жилые дома расположены за лесополосой – именно по этой причине очевидцы обнаружили пожар и вызвали пожарную охрану слишком поздно, когда дом уже полыхал.

Огнеборцы ПЧ №257 за 7 минут домчались к месту вызова из поселка Магнитный. Однако из-за позднего вызова пожарных дом уже был объят пламенем. К этому времени около сотни односельчан собрались вокруг дома с криками, что внутри остались два мальчика. Огнеборцы за 16 минут справились с огнем, но спасти детей уже не удалось: их тела нашли в шкафу в комнате. Как правило, напуганные дети во время пожара почти всегда допускают смертельную ошибку, прячась от огня в шкафах, под кроватью или в ванной.

Выяснилось, что родителей в этот вечер дома не было: отец находился на работе в Магнитогорске, а мать ушла по делам. Причина пожара устанавливается.

С начала этого года на пожарах в Челябинской области погибли уже четыре ребенка (на одного больше, чем в прошлом году). Еще 23 ребенка получили ожоги и травмы от огня и дыма (в минувшем году было 9 травмированных детей).

Челябинск, Виктор Елисеев

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