В Златоусте прокуратура требует закрыть рынок, разбитый прямо на тротуаре

Прокуратура требует через суд закрыть рынок, мешающих златоустовцам проходить по тротуару.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство Златоуста в 2017-2018 годах неоднократно проводились проверки по обращениям горожан о переносе торговых палаток, в которых осуществляется уличная торговля на участке между домами №4 и №8 по улице К. Маркса.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что на указанной территории фактически осуществляет свою деятельность розничный универсальный рынок.

В соответствии с законодательством о розничных рынках с 1 января 2013 года для организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рынках могут быть использованы исключительно капитальные здания, строения, сооружения. Использование в этих целях временных сооружений запрещается.

Уличный рынок организован с нарушением требований действующего законодательства. Кроме того, нахождение торговых палаток на пешеходном тротуаре затрудняет проход по улице К. Маркса на указанном участке.

В феврале 2018 года прокурором внесено представление об устранении выявленных нарушений в адрес руководителя органа местного самоуправления, однако мер к устранению нарушений не принято.

В связи с неисполнением требований в добровольном порядке прокурор Златоуста обратился в городской суд в интересах неопределенного круга лиц с исковым заявлением о запрете деятельности уличного рынка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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