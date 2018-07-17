Главный по лесам Южного Урала уходит в отставку

Начальник главного управления лесами Челябинской области подал в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал заявление руководителя главного управления лесами Челябинской области Виктора Блинова об отставке. Чиновник покинет свой пост 23 июля.

Виктор Блинов родился в 1955 году в селе Минка Катав-Ивановского района Челябинской области. В 1983 году закончил Уральский лесотехнический институт по специальности лесное хозяйство (квалификация – инженер лесного хозяйства), в 1999 году – Уральский институт повышения квалификации кадров лесного комплекса по специальности правоведение (квалификация – юрист).

Работал лесничим в Миасском, Усть-Катавском и Катав-Ивановском лесхозах. С 1998 по 2000 годы – замруководителя Челябинского управления лесами. В первые полтора десятилетия нового века занимал посты замруководителя комитета природных ресурсов по Челябинской области, агентства лесного хозяйства, первого замначальника главного управления лесами. Возглавил ведомство в 2015 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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